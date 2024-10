David-Inter, Juventus pronta alla mossa a sorpresa? Il punto

Jonathan David rappresenta un obiettivo di mercato dell’Inter e della Juventus. I bianconeri, in particolare, devono decidere se affondare il colpo in estate o fare altri ragionamenti a gennaio.

LA SITUAZIONE – Jonathan David è uno dei principali nomi sul taccuino dell’Inter e della Juventus per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il calciatore canadese è conscio dell’importanza che un suo ingaggio a parametro zero comporterebbe per la squadra acquirente. La sua richiesta di stipendio netto è di 6 milioni di euro annui: a ciò si dovrebbe aggiungere quanto richiesto dagli agenti in termini di commissione, probabilmente superando i 10 milioni complessivi. Per questo le varie pretendenti al canadese stanno studiando se e come procedere per il suo acquisto in estate.

David tra Inter, Juventus e non solo? L’idea dei bianconeri

DUE OPZIONI – La Juventus non ha ancora deciso se affondare il colpo per David a parametro zero. I bianconeri, infatti, starebbero pensando anche alla possibilità di investire a gennaio per un calciatore italiano che si sta ben disimpegnando in Serie A. Si tratta di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese che ha siglato 4 reti in campionato, segnando anche all’Inter. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la squadra piemontese potrebbe effettuare un esborso economico importante volto a garantirsi la presenza di un sostituto all’altezza di Dusan Vlahovic.

IPOTESI SUGGESTIVA – Il trasferimento di Lucca alla Juventus, nella finestra invernale di calciomercato, comporterebbe l’abbandono della pista David per i bianconeri. A meno che, ipotesi da non escludere totalmente, non si decida di cedere Vlahovic in estate. Evidentemente, a quel punto la società piemontese potrebbe tornare sul mercato per effettuare l’affondo decisivo per il canadese. Motivo per cui l’Inter seguirà entrambe le situazioni di mercato con evidente interesse.