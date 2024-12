D’Aversa: «Serie A in crescita? Anche grazie a squadre come l’Inter»

D’Aversa ha parlato al termine della partita tra Atalanta ed Empoli, finita 3-2. L’allenatore ha citato pure l’Inter parlando della crescita della Serie A.

SERIE A IN MIGLIORAMENTO – Intervenuto su Radio Rai, Roberto D’Aversa ha risposto alla domanda sulla crescita del calcio italiano in confronto ad altri campionati: «Lo dimostrano l’Atalanta che l’anno scorso comunque ha vinto, l’Inter che è arrivata a fare due anni fa una finale di Champions League. E’ una Serie A che sta riprendendo quella qualità e sotto l’aspetto degli allenatori italiani, dal punto di vista tattico, credo siano superiori anche agli allenatori stranieri. Poi ci deve essere una parità di condizioni per poter fare paragoni. Purtroppo al livello strutturale o al livello di tante altre situazioni siamo ancora indietro rispetto agli altri campionati, ma non nella qualità e nella bravura degli allenatori italiani». L’Empoli ha fatto sudare tantissimo l’Atalanta nel pomeriggio.