D’Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in collegamento durante “Sportitalia Mercato”. Oltre a dare per certa la vittoria della Serie A da parte dell’Inter, il tecnico gialloblù è anche brevemente tornato sull’1-2 del Tardini di un mese fa, dicendo di non avere rimpianti per il risultato.

NESSUN RAMMARICO – Roberto D’Aversa analizza il momento del Parma, penultimo e a rischio retrocessione: «Qualche errore lo commettiamo e qualche difficoltà l’abbiamo, ma è anche vero che sul campo abbiamo fatto ottime prestazioni. Quasi sempre, a parte la partita con l’Inter e quella col Bologna, siamo usciti recriminando sul risultato. Del potenziale c’è, ma per la salvezza bisogna ridurre gli errori. L’allenatore non deve ragionare su fortuna e sfortuna, ma su pregi e difetti e lavorare sui difetti. Chi vince il campionato? L’avevo già detto, l’Inter. Chi va in Champions League? Milan, Atalanta e Juventus».