D’Aversa: «Esposito ha qualità enormi e può ancora migliorare!»

D’Aversa dopo l’amichevole persa 2 a 0 contro la Sampdoria per i gol di Coda e Benedetti in amichevole, in un’intervista ha parlato di Sebastiano Esposito.

GRANDI QUALITÀ – Roberto D’Aversa dopo l’amichevole persa contro la Sampdoria ha parlato del suo Empoli, soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni di Sebastiano Esposito arrivato dall’Inter: «Lui ha delle qualità enormi. Parlo anche del carattere per esempio, poi è chiaro che deve migliorare sull’aspetto fisico a livello di lavoro. Ci auguriamo che possa determinare per le qualità che ha, che forse neanche lui sa di avere».