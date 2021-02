D’Aversa esclude Gervinho e Zirkzee per lo Spezia: out anche con l’Inter?

Roberto D’Aversa – Parma vs Udinese – Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images

Dopo il comunicato di ieri, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha escluso dai convocati, per la gara con lo Spezia, Gervinho e Zirkzee per infortunio. Entrambi difficilmente prenderanno parte alla gara con l’Inter, in programma giovedì prossimo

PIOGGIA SUL BAGNATO – Non è un momento facile per il Parma di Roberto D’Aversa, penultimo in classifica e atteso dalla gara con il lanciatissimo Spezia, in programma domani pomeriggio. Il tecnico gialloblu ha diffuso l’elenco dei convocati, confermando l’esclusione, anticipata ieri, di Gervinho e Zirkzee. Ma le defezioni non sono finite qui, perché D’Aversa dovrà rinunciare anche agli squalificati Brugman e Bani. Out anche Roberto Inglese e Graziano Pellè, entrambi per infortunio. L’emergenza in casa Parma si potrebbe protrarre anche in vista della gara di giovedì contro l’Inter.