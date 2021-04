Darmian terzo centro in campionato: per lui Hakimi ancora decisivo

Darmian ancora decisivo per l’Inter di Antonio Conte, questa volta però da subentrato. Come contro il Cagliari, decide la partita e ringrazia l’amico Hakimi

DECISIVI – Darmian entra e decide la partita contro il Verona realizzando il gol numero quattro in stagione, tre per quanto riguarda la Serie A. Arrivato con qualche critica legata al mercato nerazzurro, l’esterno italiano a testa bassa non ha mai risposto le critiche, lavorando e mettendosi a disposizione della squadra e soprattutto del mister, che non gli ha mai fatto mancare la fiducia. Primo sostituto in entrambe le fasce, Darmian ha conquistato anche l’amore dei tifosi. Decisivo a Verona così come contro il Cagliari, in entrambi i casi i gol sono arrivati grazie agli assist dell’amico Achraf Hakimi, padrone della fascia opposta. Il marocchino, a quota 6 gol e 6 assist, è tra i migliori in Europa per media realizzativa, prima di lui solo l’atalantino Robin Gosens.

FUTURO – Darmian è anche simbolo del mercato dell’Inter, quello dei parametri zero. Il suo futuro all’Inter è ormai scritto per le prossime stagioni, e se lo sta guadagnando sul campo. A differenza di Aleksandar Kolarov, anche lui acquistato per aggiungere qualità e soprattutto esperienza di livello internazionale, ma a differenza dell’italiano non ha assolutamente ripagato, e proprio per questo motivo non sarà confermato dalla società in vista della prossima stagione.