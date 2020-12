Darmian, tanti auguri! Primo compleanno (con gol) con la maglia dell’Inter

Darmian, buon compleanno! Il terzino italiano, ieri in gol durante Borussia Monchengladbach-Inter, ha trovato il primo gol a tinte nerazzurre e come se non bastasse oggi festeggia il suo trentesimo compleanno.

DOPPIA GIOIA – Darmian ieri Borussia Monchengladbach-Inter ha trovato il suo primo gol e in UEFA Champions League, doppia gioia per il terzino italiano che oggi festeggia anche il suo compleanno! Arrivato durante l’ultima sessione di mercato dopo aver giocato al Parma e prima ancora in Premier League con la maglia del Manchester United, l’esterno italiano si sta pian piano ritagliando un ruolo importante all’Inter. Già titolare contro il Sassuolo – tra i migliori in campo -, Antonio Conte lo ha riconfermato ieri sera in Champions League, dove ha trovato anche il primo gol in nerazzurro. Tanti auguri da tutta la redazione di Inter-News.it!