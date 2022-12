Darmian, oggi il compleanno! E potrebbe non essere l’ultimo con l’Inter

Darmian compie oggi 33 anni ed è già il secondo compleanno che festeggia da quando è all’Inter. Questo però potrebbe non essere l’ultimo in maglia nerazzurra.

POSSIBILE REGALO DI COMPLEANNO − Oggi venerdì 2 dicembre è il compleanno di Matteo Darmian, che spegne 33 candeline. Quello di quest’anno potrebbe però non essere l’ultimo che festeggia con la maglia dell’Inter. La volontà del calciatore e della società è infatti quella di prolungare ancora il proprio rapporto, in scadenza al 30 giugno. In questi giorni le parti dovrebbero incontrarsi per iniziare a porre le basi di un rinnovo, che il difensore si è ampiamente meritato sul campo. Nel frattempo a Darmian vanno gli auguri da parte della redazione di Inter-News.it.