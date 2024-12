Darmian: «Inter sinonimo di famiglia. Un derby è indelebile»

Matteo Darmian, insieme ad Alessandro Bastoni, risponde ai tifosi nerazzurri sui social. Il calciatore italiano ripercorre alcuni momenti importanti con l’Inter.

DIRETTA IN VOLO – L’Inter sta raggiungendo Riyad, dove giovedì 2 gennaio dovrà affrontare l’Atalanta per la semifinale di Supercoppa Italiana. Mentre i bergamaschi arriveranno in Arabia Saudita domani, i nerazzurri sono già in viaggio verso la destinazione. E proprio in volo l’Inter dà vita a una diretta Instagram che vede protagonisti Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. I due nerazzurri rispondono alle domande dei follower, ricordando momenti speciali vissuti insieme al resto della squadra. Ma non solo.

Darmian, la Supercoppa Italiana è sempre più vicina

FAMIGLIA – Matteo Darmian nella diretta Instagram aperta dal canale dell’Inter, dichiara: «Il mio idolo da bambino? Paolo Maldini e Javier Zanetti. Un ricordo che porto dentro di questo 2024? La conquista della seconda stella, qualcosa che rimarrà nella storia. Se dovessi usare una parola per descrivere l’Inter sarebbe “famiglia”. La Supercoppa Italiana più bella delle ultime tre vinte dall’Inter? Il derby vinto 3-0 contro il Milan. Una partita bellissima da parte nostra che ci ha portato un altro trofeo». Queste le dichiarazioni rilasciate da Darmian, che torna disponibile per Inter-Atalanta, dopo un breve periodo di assenza a causa di un infortunio.