Darmian, infortunio e 2022 con l’Inter finito: i tempi di recupero – CdS

Darmian ieri ha svolto gli esami per valutare la natura di un infortunio muscolare (vedi articolo). Il Corriere dello Sport dà i tempi di recupero, con l’Inter che lo rivedrà solo nel 2022.

LO STOP – Matteo Darmian tornerà in campo in gare ufficiali solo nel 2023. Niente Inter-Bologna stasera, né tantomeno l’Atalanta domenica alle 12.30 a Bergamo per il difensore, complice un infortunio muscolare. Distrazione agli adduttori della coscia destra, la diagnosi ufficiale dopo gli esami svolti ieri mattina. Il Corriere dello Sport comunica che i tempi di recupero si aggirano sul mese circa. Non avendo (purtroppo per l’Italia…) problemi legati ai Mondiali, Darmian potrà recuperare ad Appiano Gentile durante la sosta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno