Matteo Darmian è la nuova certezza del 2023 dell’Inter secondo Tuttosport. Partito da gregario ad inizio stagione, la titolarità se l’è conquistata a forza di lavoro ed ottime prestazioni. Tutto ciò ha portato anche al rinnovo di poche settimane fa.

CAMBIAMENTI – Il sostituto di Milan Skriniar in estate, poi quello di Denzel Dumfries a partire da agosto in campionato. Questa è stata la prima parte di stagione di Matteo Darmian, che oggi è un pezzo inamovibile dell’undici titolare di Simone Inzaghi. La sua importanza è stata riconosciuta anche dalla dirigenza, che ha deciso prontamente di rinnovarlo anche se a cifre inferiori. Nelle ultime nove partite Darmian è stato titolare otto volte, fermando Kvaratskhelia, Leao e segnando due reti di pregevole fattura con Monza e Atalanta. Ha giocato da esterno sulla fascia destra ed in più da difensore centrale per sopperire alla particolare assenza di Skriniar. La storia di Matteo è in continua evoluzione, la sicurezza rimane che l’Inter si continuerà ad affidare al suo vecchio gregario, oggi uomo fondamentale per Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini