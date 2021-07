Darmian cuore azzurro: «Oggi è più bello essere italiani! Grandi ragazzi»

Darmian si è auto-proclamato primo tifoso dell’Italia a Euro 2020 e oggi può mostrare pubblicamente tutta la sua gioia. Il jolly dell’Inter omaggia la vittoria degli azzurri di Mancini

GRANDI RAGAZZI – La mancata convocazione per Euro 2020 forse brucia ancora, perché Matteo Darmian avrebbe meritato sicuramente più considerazione dopo l’ottima stagione con l’Inter. Ma la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini a Londra cancella ogni tipo di delusione e polemica. Proprio il numero 36 nerazzurro, che alla vigilia si era esposto in vista della finale contro l’Inghilterra (vedi dichiarazioni), omaggia gli azzurri come un tifoso qualsiasi: “Oggi è ancora più bello essere italiani! Grandi ragazzi”. Di seguito il post pubblicato da Darmian sui social.