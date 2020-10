Darmian all’Inter, in corso la seconda parte delle...

Darmian all’Inter, in corso la seconda parte delle visite mediche

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Darmian sta svolgendo la seconda parte delle visite mediche previste oggi propedeutiche alla firma del contratto con l’Inter che ne farà ufficialmente un giocatore nerazzurro

Oggi all’Inter è il giorno di Matteo Darmian. Il difensore prelevato dal Parma sta svolgendo da stamattina tutto l’iter prescritto di visite mediche e in questo momento sta svolgendo la seconda fase, quella dell’idoneità sportiva, alla clinica Humanitas. Nel pomeriggio la firma del contratto che lo legherà all’Inter.