Danovaro: «Rinnovo Inter-Acqua San Bernardo un piacere, ci valorizza!»

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell’Inter, si è espresso in merito alla rinnovata collaborazione tra il club e l’Acqua San Bernardo (vedi articolo). Un accordo che valorizza il lavoro della società

VALORE − Danovaro si congratula per la rinnovata partnership tra l’Inter e l’Acqua San Bernardo: «È per noi un grande piacere aver rinnovato oggi l’accordo di partnership con Acqua S.Bernardo, una collaborazione nata un anno e mezzo fa e che ha già portato a celebrare insieme importanti successi, in campo e fuori. Che un brand come Acqua S.Bernardo, con un grande trascorso nel mondo dello sport, abbia deciso di continuare ad essere al nostro fianco è per noi testimonianza del valore del nostro lavoro».

Fonte: Inter.it