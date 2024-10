Danilo verso l’addio alla Juventus? Inter, nuova politica alla prova

Danilo potrebbe separarsi dalla Juventus al termine di questa stagione: il brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2025, rischia di non rinnovare con i rivali dell’Inter per lo scudetto.

LA SITUAZIONE – Danilo non riesce a trovare lo spazio sperato in questa stagione con la Juventus. Il calciatore brasiliano, che negli scorsi anni aveva acquisito un ruolo centrale nella difesa e nello spogliatoio dei bianconeri, vede ora progressivamente ridursi il minutaggio con i piemontesi. L’allenatore Thiago Motta gli ha spesso preferito Pierre Kalulu e Nicolò Savona, tanto nella posizione di centrale quanto in quella di terzino destro. Risulta quindi difficile immaginarsi una sua permanenza alla Juventus laddove la situazione non dovesse mutare da qui al termine della stagione.

Danilo potrebbe fare al caso dell’Inter? Una considerazione sul calciatore della Juventus

IL RAGIONAMENTO – Ipotizzando che Danilo si svincoli al termine della prossima stagione dalla Juventus, ci si può chiedere quale possa essere il punto di vista dell’Inter in merito a un suo possibile ingaggio. Guardando a tale ipotesi con gli occhi del passato, non sarebbe stato opportuno escludere un affondo dell’Inter di Steven Zhang per il difensore brasiliano. Se invece si analizza la situazione con lo sguardo del presente, ci si rende conto di come la politica di Oaktree, fondata sull’idea di investire per calciatori futuribili, spinga a non ritenere plausibile un suo acquisto estivo. Anche se, nel calciomercato, è sempre bene evitare di affermare certezze.