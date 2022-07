Danilo: «Serie A o Europa, non c’è differenza! Così vinciamo tutto»

Danilo punta a vincere tutto con la Juventus in Serie A e in Europa, ma solo dopo aver acquisito una mentalità vincente. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

VINCERE TUTTO – Danilo su Sky fissa gli obiettivi stagionali della Juventus, in Serie A e non solo: «Dovremo mettere più qualità in campo rispetto la scorsa stagione, stiamo lavorando per ottenere ottimi risultati. La Juventus deve sempre vincere, dobbiamo cercare di pensare partita dopo partita. Non ci sarà differenza tra le partite di campionato o europee, solo così costruiremo una mentalità vincente che ci darà la possibilità di vincere campionato e la Champions League e tutto».