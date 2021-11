Danilo, niente Supercoppa Italiana con Inter: nota Juventus sull’infortunio

Danilo, terzino della Juventus, non prenderà parte alla Supercoppa Italiana che vedrà la squadra bianconera contro l’Inter il prossimo 12 gennaio.

COMUNICATO – Niente Supercoppa Italiana per Danilo. L’infortunio occorso al terzino della Juventus lo terrà lontano dal campo per otto settimane, quindi anche per la partita contro l’Inter, prevista per il prossimo 12 gennaio. La nota pubblicata sul sito ufficiale del club bianconero. “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane“.

Fonte: Juventus.com