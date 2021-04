Danilo molla il sogno della rimonta all’Inter: «Lottiamo per la Champions»

Danilo ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Juventus-Napoli (vedi report). Il giocatore bianconero abbandona il sogno di una rimonta all’Inter e fissa il reale obiettivo della squadra di Pirlo. Di seguito le sue dichiarazioni

RAMMARICO – Danilo al termine di Juventus-Napoli non se la sente di parlare di rincorsa scudetto visto i tanti punti di distanza dall’Inter capolista: «Sicuramente siamo i primi a essere così tristi, alla fine sappiamo che se avessimo fatto bene certe partite eravamo lì a lottare per la testa della classifica. Siamo tanti punti lontani e dobbiamo capire che bisogna lottare per un posto in Champions League e così faremo di settimana in settimana».