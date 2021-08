Danilo lancia sfida all’Inter: «Tutte finali, possiamo riconquistare scudetto»

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo l’amichevole con l’Under 23 bianconera. Lanciando subito la sfida all’Inter per la prossima Serie A.

SFIDA SCUDETTO – Queste le parole di Danilo sulla sfida tra Juventus e Inter per la vittoria della prossima Serie A: «Dobbiamo dimostrare già da domenica che ogni partita è importante, cosa che ci è mancata l’anno scorso. Domenica dobbiamo già cominciare a cento all’ora e pensare partita per partita, perché per noi sono tutte finali. Se facciamo così possiamo riconquistare la Serie A».