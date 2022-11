Danilo gol di mano, Doveri senza appunti ma Juventus-Inter va all’IFAB – CdS

Danilo ha fatto gol di mano e l’arbitro Doveri, attraverso il VAR, ha annullato il momentaneo 2-0 di Juventus-Inter. Nonostante la casistica ben definita il Corriere dello Sport segnala come l’episodio sarà portato all’attenzione dell’IFAB.

LA RICHIESTA – Un gol non può essere segnato direttamente con la mano, anche se in modo accidentale. Lo afferma, senza possibilità di discussione, il regolamento del gioco del calcio a pagina 90. Nonostante ciò, da domenica sera in molti hanno contestato la rete (di mano) annullata a Danilo da Silva in Juventus-Inter. Il Corriere dello Sport fa sapere che né l’arbitro Daniele Doveri (che domani sarà quarto ufficiale in Sassuolo-Roma, cancellando la preclusione fra direttori di gara e club della stessa città) né il VAR Aleandro Di Paolo abbiano ricevuto appunti dall’AIA. Tuttavia, l’episodio sarà segnalato all’IFAB per capire se si possa arrivare a un’altra valutazione. Al momento, l’indicazione che arriva è che da regolamento il gol di Danilo è da annullare. E nessuno può pensare a un fantomatico rigore per la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna