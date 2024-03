Danilo dimentica il -17: «Juventus inferiore all’Inter? Per niente»

Al termine di Juventus-Atalanta, terminata 2-2, Danilo risponde in maniera secca a una domanda legata all’Inter. Di seguito le parole del calciatore bianconero su Sky Sport 24.

INFERIORITÀ – Danilo così sul momento negativo della Juventus e sul distacco con l’Inter: «Dopo il pareggio ad Empoli abbiamo perso un po’ di entusiasmo e poi questo si paga. Dobbiamo ritrovare lo spirito di sacrificio che abbiamo mantenuto per mezza stagione che è quello che ci porterà i risultati utili per l’obiettivo di fine stagione. Non cerco alibi o scuse, serve lavoro e più concentrazione ed aspettare che anche la fortuna che ritrovi. Dobbiamo lavorare e migliorare cercando di mantenere la porta inviolata la prossima partita. Si pensava che la stagione senza coppe sarebbe potuta essere un vantaggio? Fino a gennaio andavamo bene anche giocando una volta a settimana. Bisogna ritrovare la concentrazione in più e la cattiveria. Ma ci tengo allo spirito che abbiamo messo oggi, siamo anche riusciti a rimettere in piedi la partita. Ci sentiamo davvero così inferiori rispetto all’Inter? No, per niente».