Danilo ammette: «Sconfitta dura con l’Inter. Il sogno scudetto era lì!»

Dopo la sconfitta contro l’Inter dello scorso 8 febbraio la Juventus ha trascorso un mese assolutamente negativo. Danilo spiega cos’è accaduto dopo aver visto sfumare il sogno scudetto.

AMMISSIONE – Danilo, intervistato da SportMediaset al termine di Juventus-Atalanta, ammette: «Quella con l’Inter è stata una sconfitta dura perché sicuramente avevamo un po’ il sogno scudetto lì davanti. Questo non lo nascondiamo. Però il calcio è dinamico e non possiamo permetterci di pensare a quello che sarebbe potuto essere. È una questione di concentrazione e lo sappiamo tutti all’interno della squadra. Non c’è altra strada se non essere concentrati e sul pezzo durante tutta la partita». Il calciatore brasiliano, però, in un’altra intervista ha dichiarato che la Juventus non si sente inferiore all’Inter, nonostante i diciassette punti di distacco in classifica.