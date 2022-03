Danilo ammette: «Inter a -1? Obiettivo 4° posto però guardiamo avanti»

Danilo dopo la partita vinta 2-0 contro la Salernitana – dove tra l’altro ha giocato nel ruolo di centrocampista -, su DAZN ha parlato della prossima sfida di campionato contro l’Inter, ora a -1 in classifica.

INTER A -1 – Danilo dopo Juventus-Salernitana 2-0 (vedi QUI), su DAZN parla dell’obiettivo quarto posto ma ammette di guardare anche più in là: «Cerchiamo di recuperare le forze perché ci serviranno tutti per i prossimi quaranta giorni. Sono contento per la vittoria di oggi e il percorso che stiamo facendo. Inter a -1? Facciamo il nostro lavoro, dobbiamo guardare a noi stessi e chiaro che sarà una partita che ci darà tanta motivazione per spingere di più. Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi quattro però chiaro, guardiamo sempre in avanti».