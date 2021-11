Dani Alves: «Pallone d’Oro? Eriksen! Messaggio al mondo del calcio»

Dani Alves, giocatore del Barcellona, ha parlato di Eriksen. Il brasiliano, intervistato da Sky Sport ha sottolineato come il danese avrebbe meritato il Pallone d’Oro per quanto successo quest’estate

MESSAGGIO – Dani Alves non ha dubbi: «Pallone d’Oro? Lo meriterebbe Eriksen, per quello che ha passato. Per me sarebbe un messaggio forte per tutto il mondo del calcio in modo da dare più sensibilità. Sarebbe bello se lo vincesse Eriksen. In questa occasione potevamo mandare un messaggio al mondo e ai giovani per dire che il calcio è molto più di un premio. Rischiamo ogni volta che siamo in campo, può succedere qualcosa in qualunque momento».