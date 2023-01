D’Amico: «Skriniar? Difficile vada via sul fino di lana! La direzione è presa»

Skriniar è in uscita dall’Inter che attende l’offerta giusta dal PSG per lasciarlo andare già a gennaio (vedi ultime). Andrea D’Amico, noto procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per dire la sua sul caso dello slovacco

ADDIO LAST MINUTE – Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo vivono una situazione per certi versi simile all’Inter e alla Roma. Secondo Andrea D’Amico, è complicato che vadano via entrambi a gennaio: «Difficile prevedere cosa succederà, la vedo difficile possano andare via tutti e due sul filo di lana, soprattutto Zaniolo. Skriniar è assolutamente un giocatore in uscita e mi sembra che la direzione sia quella».