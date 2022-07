D’Amico: «Serie A mercato di passaggio! Un minus andare in scadenza»

Andrea D’Amico, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato della Serie A e del mercato italiano. Poi una considerazione sulla moda dei giocatori in scadenza

SCENARIO − D’Amico spiega la situazione del mercato italiano: «È un mercato cambiato nella contingenza e in generale. Il nostro è un mercato di passaggio dove i giocatori vengono acquistati molto giovani per poi essere rivenduti come giocatori finiti in altri mercati più importanti: Premier League, Liga. Questo in generale. La contingenza? Noi siamo reduci da una crisi mai vista con il Covid-19. Questa lotta dura contro la pandemia incide anche sul mercato. Ci voleva anche la guerra russo-ucraina…Essere a scadenza di contratto oggi e avere un ingaggio molto alto diventa un minus».