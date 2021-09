D’Amico: «Marotta lavora ad alto livello. Scudetto Inter? Quello di Conte»

D’Amico non dimentica il recente passato dell’Inter, ossia Conte. L’agente, in collegamento con “Calcio Totale” su Rai Sport +, dà al tecnico e a Marotta il ruolo di artefici di questa squadra, nonostante uno ora sia andato via.

AL TOP – Andrea D’Amico giudica i protagonisti di casa Inter: «Non c’è dubbio che Giuseppe Marotta, con la sua esperienza, lavora ad alto livello. L’esperienza, in tutti i settori, ha un valore. Adesso è sempre un po’ antipatico mettere in contrasto con le difficoltà della Juventus, anche perché ci sono dei particolari se le trattative non si chiudono. La Juventus ha investito molto nel ritorno di Massimiliano Allegri. L’anno scorso lo scudetto dell’Inter è stato lo scudetto di Antonio Conte, nonostante avesse un organico inferiore alla Juventus».