D’Amico: «Lukaku-Inter? I ritorni non vanno bene! Con Conte al centro»

Il procuratore Andrea D’Amico, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato dell’ipotetico ritorno di Lukaku all’Inter. L’agente ricorda l’esperienza del belga con Conte

RITORNO − Le parole di D’Amico sul possibile rientro di Lukaku all’Inter: «Ritorno di Lukaku all’Inter? I ritorni non vanno mai bene o lasciano l’amaro in bocca. Io non tornerei mai, ho avuto anche esperienze da agente. Giocatori come Lukaku sono veramente legati a quella che è la gestione dell’allenatore, gestione fisica e tattica. Antonio Conte lo ha messo al centro del progetto, ha vissuto con lui la miglior esperienza della sua carriera. Non è sicuro che con un altro allenatore, Simone Inzaghi, il risultato sia nuovamente lo stesso».