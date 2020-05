D’Amico: “La Juventus punti su Icardi. Mercato Inter? Lautaro Martinez…”

Vincenzo D’Amico, ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato del mercato dell’Inter, legato a Lautaro Martinez e di Mauro Icardi. Secondo l’ex calciatore la Juventus dovrebbe puntare sull’ex capitano nerazzurro

RIPRESA – Queste le parole di Vincenzo D’Amico: «Ripresa? Mi immedesimo nei giocatori: mi danno la possibilità di giocare e non voglio farlo? Oramai il boom della pandemia è alle spalle. Forse adesso siamo più pronti ad affrontare un nuovo contagiato. Io non vedrei l’ora di tornare a giocare. Guarda caso squadre che non hanno da chiedere più niente non vogliono ricominciare, anche i Presidenti. Condizionando anche il pensiero delle tifoseria. Sarebbe molto meglio ricominciare, perché se finisce qui sono dolori per certe società. Mercato? Se io fossi la Juventus, andrei a prendere di corsa Icardi e non mi preoccuperei più di tanto di tenere Higuain e Ronaldo. Ma mi preoccuperei di tenere Dybala. Il futuro è quello. Higuain è già in calo, e anche Ronaldo inevitabilmente andrà in calo. Inter-Chiesa? Dobbiamo vedere cosa farà con Lautaro Martinez».