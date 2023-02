D’Amico: «Inter, tentata trattativa in extremis con il PSG. Skriniar professionista»

D’Amico dice la sua sulla vicenda Skriniar. Così il procuratore sportivo parla, sulle frequenze di Radio Sportiva, delle trattative tra l’Inter e il PSG (vedi articolo).

PREVEDIBILE – Andrea D’Amico interviene nel corso della trasmissione radiofonica di Radio Sportiva per trattare l’argomento Milan Skriniar. Questo il pensiero del procuratore sulle trattative tra l’Inter e il PSG: «Che il difensore partisse a zero era prevedibile da mesi. L’Inter ha tentato in extremis una negoziazione con il PSG e non hanno chiuso. Trovo normale che lui continui comunque a fare il professionista fino in fondo». Così D’Amico conclude il suo intervento radiofonico sulla vicenda tra Skriniar e l’Inter.