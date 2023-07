D’Amico: «Inter, Morata non basta rispetto a Lukaku e Dzeko. Spiego»

Il procuratore sportivo Andrea D’Amico spiega perché all’Inter non sarebbe conveniente sostituire Lukaku e Dzeko con Alvaro Morata. Di seguito il pensiero dell’ospite di Sky Sport 24.

CONFRONTO – Andrea D’Amico esprime un parere sull’eventuale colpo di mercato dell’Inter in attacco, facendo riferimento al tipo di gioco della squadra di Simone Inzaghi. Il procuratore sportivo, nel corso di “Speciale Calciomercato”, afferma: «Alvaro Morata non è una prima punta nell’eccezione a cui mi riferisco io. È un giocatore d’esperienza e di grande movimento. Bisogna aver bisogno di quel giocatore lì. Perché se tu hai bisogno della prima punta come terminale d’attacco allora non è il giocatore che fa per te. L’Inter ha fatto una stagione che poteva diventare trionfale con un campione davanti come Edin Dzeko. Purtroppo invecchiano anche i campioni. Ma Dzeko aveva una condizione mentale, fisica, una classe e una tipologia completamente diversa da Morata. Il suo vicino di spogliatoio era Romelu Lukaku, anche lui con caratteristiche completamente diverse dallo spagnolo. Se a fianco a Morata, a meno che l’Inter non voglia cambiare modo di giocare, prende anche una punta forte che possa sostituire Dzeko e Lukaku allora sicuramente creerebbe un equilibrio. Soprattutto il primo Lukaku, allenato da Antonio Conte, era un giocatore devastante, che da solo faceva reparto. Se l’Inter vuole riproporre quel tipo di gioco lì Morata non basta. Morata è più un giocatore di movimento rispetto a Folarin Balogun. Però credo che la vera differenza stia nell’investimento. Ha molto più senso, dal punto di vista imprenditoriale, fare un investimento su Balogun, sperando poi di metterlo in mostra e valorizzarlo».