D’Amico: “Inter, Lukaku-Esposito commoventi. Scudetto? Lotta a tre”

D’Amico ha parlato delle gerarchie in Serie A e della lotta scudetto che coinvolge Inter, Juventus e Lazio. Non manca un’opinione sul rigore di Esposito, realizzato dopo la consegna di Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni a “Maracanà” su “TMW Radio”

GERARCHIE E GESTI DA LODARE – Vincenzo D’Amico non ha perso l’occasione per sottolineare il gesto di Lukaku per Esposito: «Mi ha commosso quella scena. Dargli la soddisfazione del gol è stato un gesto stupendo, tipico nel calcio e sono gesti da esaltare». Sulla Lazio e la lotta scudetto con Inter e Juventus: «Per il bene del campionato lo spero che sia una lotta a tre. E’ dura per Inzaghi, anche perchè c’è un mercato di gennaio che amplierà la differenza e la Lazio ha i giocatori contati».