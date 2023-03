D’Amico: «Fagioli non sente pressione, con l’Inter l’ha dimostrato!»

L’agente di Nicolò Fagioli, Andrea D’Amico, ha parlato a Radio Sportiva del suo assistito, facendo riferimento alla gara disputata a San Siro nel corso di Inter-Juventus (vedi articolo). Le parole del procuratore.

FAGIOLI A SAN SIRO − Andrea D’Amico, agente di Nicolò Fagioli centrocampista della Juventus, ha parlato della gara che il suo assistito ha giocato a San Siro contro l’Inter. Le sue parole a Radio Sportiva: «Nicolò Fagioli posso dirvi che non sente la pressione. Anzi più si alza il livello e più gioca bene. Sia con i suoi stessi compagni di livello, sia contro gli avversari. Come ha dimostrato nell’ultima partita con l’Inter: con i nerazzurri è riuscito a unire qualità e tecnica a tanta quantità. Facendo vedere cose importanti. A san Siro ha fatto recuperi importanti, mettendo in difficoltà. Anche per questo mi sarei aspettato la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale maggiore»