D’Amico: “Conte? Poche scuse a questo punto. Lazio piÃ¹ forte dell’Inter”

D’Amico: “Conte? Poche scuse a questo punto. Lazio più forte dell’Inter”

Intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, Vincenzo D’Amico, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato di Lazio-Inter, sfida conclusasi con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. Non mancano le critiche nei confronti di Antonio Conte.

CRITICO – Vincenzo D’Amico è critico nei confronti di Antonio Conte, all’indomani di Lazio-Inter. Secondo l’ex calciatore la squadra nerazzurra poteva e doveva fare di più: «Lazio-Inter? Inzaghi ha fatto quello che doveva fare, così come Conte. Non so chi è la più forte, è dura stabilirlo. Ma di sicuro i nerazzurri potevano fare qualcosa di più di quello che abbiamo visto. Poteva fare di più Lukaku, si è visto poco. Lautaro Martinez poteva fare di più. La Lazio ha meritato perché ha giocato meglio e perché l’Inter ha giocato sotto la sua media. Responsabilità di Conte? Se senti lui saranno come al solito dei giocatori, della rosa. A questo punto ha poche scusanti. Hanno vinto i biancocelesti, che si sono dimostrati più forti».