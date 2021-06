D’Amico: «Conte-Inter? Mai avrei pensato potesse lasciare senza piano B»

“Tuttosport”, in un articolo a firma di Marina Salvetti, ha intervistato l’agente FIFA Andrea D’Amico. Tra le altre cose, il noto procuratore è tornato sul sorprendente addio di Antonio Conte all’Inter, maturato qualche settimana fa

RIBALTONE – Il calciomercato non ha ancora aperto ufficialmente i battenti, ma le squadre di Serie A si sono già mosse soprattutto per sistemare la panchina. Tanti allenatori hanno cambiato aria, e anche l’Inter ha partecipato alla rivoluzione. L’addio di Antonio Conte, maturato in fretta e furia, ha scosso l’ambiente e ora toccherà a Simone Inzaghi riportare il sereno (vedi articolo). Nel corso di un’intervista rilasciata a “Tuttosport”, il noto agente FIFA Andrea D’Amico ha commentato proprio la scelta del tecnico pugliese: «Mai mi sarei aspettato che Conte andasse via dall’Inter dopo aver vinto lo scudetto e senza avere in mano un’alternativa. Pensavo che, dopo i festeggiamenti, l’incontro con Zhang sbloccasse la situazione per continuare il progetto. Di fronte all’ipotesi di ridimensionamento, Conte ha preferito dire no».

NO PIANO B – Sulle possibili destinazioni di Antonio Conte, dopo aver lasciato l’Inter: «Pensavo al Real Madrid o al Paris Saint-Germain – ha detto D’Amico -. Non ci sono poi così tanti club che siano alla sua altezza e che possano soddisfare le sue esigenze. Dove andrà il prossimo mercato? Quello degli allenatori è stato effervescente e molto veloce. Per il resto, sono convinto che i club ragioneranno con uscite funzionali alle entrate. Sarà un mercato all’insegna dei giovani e probabilmente decollerà dopo l’Europeo perché la vetrina continentale sarà importante per la valorizzazione di alcuni calciatori e per le sorprese che regalerà».

