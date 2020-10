D’Amico: “Conte ha avuto rinforzi, oscar del mercato all’Inter ma non solo”

Condividi questo articolo

Andrea D’Amico

L’Inter è stata tra le squadre che più ha operato in questo mercato nonostante tutte le difficoltà, e sarà non a caso la squadra che si giocherà lo scudetto con Juventus, Lazio e Atalanta. Di mercato e non solo ne ha parlato Andrea D’Amico, noto procuratore italiano, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”.

MERCATO E SCUDETTO – L’Inter ha acquistato i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte in vista della lotta scudetto con Juventus, Atalanta e Lazio. Proprio le prime due sono le squadre che più hanno operato in questa sessione di mercato, ne parla D’Amico a TMW: «Conte ha avuto un po’ di rinforzi, ha fatto bene anche il Napoli così come la Juventus, l’oscar del mercato se lo dividono Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e Verona. Andrea Pirlo e scudetto? Lo vedo come un nuovo corso societario. La Juve gli starà accanto, potrà valorizzarlo nel migliore dei modi. Ho fiducia nel nuovo corso della Juve anche se quest’anno vedo molto bene l’Atalanta, mi ha impressionato molto Lammers e poi vendere un 2002 a 40 milioni è assolutamente notevole».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.