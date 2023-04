D’Amico: «Campionato anomalo: scompenso per l’Inter e non solo»

Andrea D’Amico, procuratore ed esperto di calciomercato, ha parlato a “Tutti Convocati” su Radio 24 della situazione anomala che si sta vivendo in zona Champions League.

CAMPIONATO ANOMALO − Il procuratore Andrea D’Amico a Radio 24, nel programma “Tutti Convocati”, ha parlato di questo campionato di Serie A e dell’altalenanza della zona Champions League (vedi articolo): «L’intermittenza in campionato e soprattutto in zona Champions League è difficile da comprendere. Da parte dell’Inter e non solo. È difficile giocare dietro a questo Napoli, questo è vero. Ma è un campionato molto anomalo. Le squadre si sono fermate per 52 giorni per i Mondiali ed è come se fossero due campionati. Poi c’è chi è tornato da campione e chi da sconfitto. Tutte queste cose messe insieme creano a livello fisico e mentale una situazione scompensata. Il campionato e ciò che sta accadendo tra l’altro ha stordito non solo la Juventus e i suoi giocatori, perché così non c’è la certezza di niente. Non sai se ridaranno i punti o no. La zona Champions League sta cambiando continuamente anche per questo».