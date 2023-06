Damiani: «Thuram completo, Inter brava. Differenza da Dzeko»

Il noto agente Oscar Damiani ha fatto il punto sul nuovo acquisto effettuato dall’Inter, ovvero Marcus Thuram. Ai microfoni di Sportitalia.com, le sue parole si sono concentrate sulle qualità del giocatore e sulle differenze con Edin Dzeko.

COLPACCIO – Questo il pensiero di Oscar Damiani su Marcus Thuram: «È un giocatore completo, non fa tantissimi gol ma magari in Italia può migliorare sotto questo aspetto. Lo reputo un ottimo acquisto, soprattutto per la sua duttilità in attacco. Un affare anche dal punto di vista economico, visto che è arrivato a zero. L’Inter ha fiutato l’occasione e non se l’è lasciata sfuggire. Parliamo di un giocatore diverso da Dzeko, se ci sono spazi lui sa attaccare bene la profondità e fa più fatica quando ci sono meno spazi. So per certo che è un bravo ragazzo e farà ottime cose».

Fonte: Sportitalia.com, Daniele Najjar