Damiani: «Skriniar? Fare dirigente è complicato! Un’altra beffa per l’Inter»

Il caso Skriniar tiene banco in casa Inter in queste ultime ore di calciomercato. L’opzione PSG nell’immediato appare assai improbabile anche perché il club nerazzurro non avrebbe il tempo materiale per prendere un sostituto. Il noto procuratore Oscar Damiani non se la sente di giudicare l’operato della dirigenza interista

LAVORO COMPLICATO – Il caso Milan Skriniar tiene banco in casa Inter e non solo. Anche Oscar Damiani dice la sua sull’intreccio tra lo slovacco, il PSG e il club nerazzurro: «Anche questa è una vicenda difficile da spiegare, Skriniar ha scelto il PSG che gli dà tanti soldi e ha un progetto ambizioso. L’Inter si è trovata in difficoltà però oltre il danno non farlo giocare sarebbe la beffa, quindi penso che lo farà giocare da qui alla fine del campionato. Forse si poteva pensare a una cessione qualche tempo prima perché si capiva che sarebbe andato al PSG però non me la sento di dire nulla perché fare il dirigente è complicato».