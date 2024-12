Damiani sicuro: «David? Chi lo prende fa un affare!» Inter in corsa

Inter in corsa su David, così come altre squadre italiane e straniere come Juventus, Atletico Madrid o Barcellona. Il pensiero di Damiani.

PEDINA INTERESSANTE – Jonathan David è un’opportunità di mercato sicuramente prelibata per diverse big europee, tra cui Inter e Juventus in Serie A. La competizione per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante canadese è serrata e ogni club sta cercando di mettere in campo le proprie strategie per convincerlo a firmare. In tante, infatti, vedono in David una pedina molto interessante per rafforzare il proprio pacchetto offensivo. Oscar Damiani, che recentemente ha parlato anche a Inter-News.it, si è espresso sul giocatore su Sportitalia.it: «È un ottimo calciatore, forte, fisico, tecnico, chi lo prende fa un affare».

David giocatore che fa la differenza: l’Inter ci prova

DIFFERENZA – Jonathan David è visto come un giocatore che potrebbe fare la differenza in Serie A. La sua velocità, abilità tecnica e capacità di segnare gol lo rendono un profilo ideale per il campionato italiano. L’Inter, così come gli altri club interessati, vede in lui un potenziale protagonista capace di elevare il livello della squadra e di attrarre l’attenzione dei tifosi. I nerazzurri, sempre molto propensi a chiudere affari a parametro zero, rimangono in corsa nonostante l’alta concorrenza. In tale ottica, il connazionale Tajon Buchanan potrebbe aiutare la dirigenza interista