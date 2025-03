Damiani: «Scudetto? Ecco perché l’Inter è la favorita»

Oscar Damiani, noto operatore di mercato, a TMW ha commentato la lotta scudetto in Serie A e poi ha parlato del prossimo derby di Milano in Coppa Italia.

LOTTA SCUDETTO – Oscar Damiani, noto procuratore ed esperto di calcio, in un’intervista rilasciata ai colleghi di TuttoMercatoWeb, ha commentato la corsa scudetto tra Inter e Napoli. Questo il pensiero dell’agente: «L’Inter è favorita non tanto per i tre punti di vantaggio ma perché avere una rosa ampia rappresenta qualcosa in più. Al Napoli se non giocano i migliori gli altri non sono dello stesso livello. Per il MIlan una vittoria nel derby vorrebbe dire salvare la stagione. Però se gioca come domenica fa fatica. Il mercato italiano è quinto in Europa, un francese sceglierebbe sempre l’Inghilterra».