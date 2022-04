Damiani: «Radu? Capita anche ai migliori, magari farà la parata Scudetto»

Radu è stato protagonista in negativo durante Bologna-Inter con un clamoroso liscio che ha portato al gol di Sansone. A spezzare una lancia a suo favore arriva il suo procuratore Oscar Damiani su Tmw

PARATA-SCUDETTO − A difendere Radu dopo il clamoroso errore di Bologna-Inter, arriva anche il suo agente Damiani: «Anche i migliori sbagliano. Ha sbagliato Donnarumma a Parigi, come Buffon con il Parma. Il fatto che non giochi mai non aiuta. Un portiere ha bisogno di fiducia. A un’ora dalla partita ti viene detto che giochi non è facile. L’errore rimane, sia chiaro. Ma Radu è forte, ha carattere e lo ha dimostrato anche a Genova. Quando non giochi da due anni può capitare. Udinese-Inter? Se ci sarà da giocare Radu sarà pronto. Il suo valore non viene intaccato da quello che è successo contro il Bologna. Anzi, magari farà la parata decisiva per lo Scudetto. A proposito vorrei sottolineare una cosa. Ho apprezzato molti suoi compagni che lo hanno rincuorato e il mister per le parole che ha speso. Ha fatto un errore. Sono le cose del calcio. Quando il portiere sbaglia è determinante. Ma dagli errori si può tornare più forti. E Andrei si rialzerà presto. Abbiamo scambiato qualche messaggio. Andrei è un ragazzo intelligente. Non può mica essere contento. Però ho fiducia. E come detto, magari farà la parata dello Scudetto».