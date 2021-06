Stanotte si è fatto il nome di Onana per la porta dell’Inter, più fra un anno essendo in scadenza al 30 giugno 2022 con l’Ajax (vedi articolo). L’agente Oscar Damiani, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, boccia del tutto il portiere e parla del rinnovo di Agoumé, del quale è intermediario.

NON APPROVATO – Da Oscar Damiani arriva un giudizio molto duro su André Onana: «Intanto adesso è squalificato per doping. Non è una grande presentazione, voglio dire. Al di là di questo, sul piano tecnico, non mi piace: non è un portiere affidabile a grandi livelli, secondo me. Poi chiaramente a parametro zero vale tutto, però non lo trovo un portiere da Inter. C’è Samir Handanovic, Onana va a fare il secondo se va via Ionut Andrei Radu: ci può anche pensare. In questo momento la verità è che l’Inter non ha una grande disponibilità economica, quindi fa le nozze coi fichi secchi. Lucien Agoumé rinnova? Non lo so, bisogna chiederlo a Djibril Niang che è il suo agente. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro, ha un solo anno di contratto e vedremo se si può fare qualcosa».