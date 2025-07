Damiani non ha dubbi: «Inter tra le favorite per lo scudetto!»

Oscar Damiani ha indicato le sue sensazioni in vista della prossima stagione, con l’Inter inserita tra le favorite per la vittoria finale del Campionato. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter, dopo il secondo posto della scorsa stagione a un solo punto di ritardo dal Napoli, vuole rifarsi immediatamente a partire dalla prossima annata. I nerazzurri, che avranno di fronte una squadra partenopea ulteriormente rinforzata dopo il mercato faraonico richiesto dal tecnico Antonio Conte, sono visti tra i possibili protagonisti della Serie A. Un esempio in tal senso è offerto dall’agente Oscar Damiani, il quale si è così espresso sul punto alle frequenze di Radio Firenze Viola: «Napoli e Inter sono le squadre più forti che rappresentano le principali candidate alla vittoria finale. Le altre possono far bene come il Milan, ma le due dette si trovano un gradino sopra».