Damiani: «Napoli incerto dopo lungo stop! Ma favorito. Mihajlovic grande uomo»

Oscar Damiani, noto procuratore sportivo, intervistato da Tutto Mercato Web ha ricordato Sinisa Mihajlovic e poi ha parlato delle sfide del Napoli alla ripresa del campionato (tra questi anche l’Inter).

IL RICORDO – Damiani ricorda così Sinisa Mihajlovic dopo la sua scomparsa: «Sinisa era un grande calciatore, un grande allenatore e un grande uomo. Ho avuto il piacere di avere un rapporto con lui quando è andato al Milan essendomi occupato di quel contratto. Ho un ricordo meraviglioso».

ALLA RIPRESA – Oscar Damiani parla anche del Napoli primo in classifica e degli impegni alla ripresa del campionato: «Senza giocare per tanto tempo non si sa come riprenderanno le squadre. Il Napoli ha un grande ambiente, un allenatore capace. È favorito. Dà garanzie, nel gioco e negli interpreti».

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo