Damiani Jr: “Candreva bene, ma ci vuole un sostituto. Esterni Inter…”

Oscar Damiani Junior, figlio d’arte e a sua volta agente, è stato ospite di “Sportitalia Mercato”. Queste le sue parole in relazione agli esterni dell’Inter, con Candreva che a destra oltre a Lazaro non ha alternative immediate visto l’infortunio di D’Ambrosio.

ESTERNI – Sulle fasce l’Inter non è così coperta, e potrebbe rivolgersi al mercato di gennaio. Oscar Damiani Junior analizza la situazione: «Antonio Conte comunque li gira molto, è un ruolo molto impegnativo sul piano fisico. Antonio Candreva a destra sta facendo nel migliore dei modi, però ci vorrà un suo sostituto. A sinistra sono un po’ completi, con il rientro di Kwadwo Asamoah e Cristiano Biraghi, a destra leggevo di Matteo Darmian che può essere un’alternativa a Candreva».