Damiani: «L’Inter vincerà con molti punti di vantaggio! Poi fate gli scongiuri»

Per Damiani non ci sono dubbi: l’Inter vincerà facilmente la Serie A 2021-2022. L’agente, ospite di Sportitalia Mercato, è sicuro che non ci saranno ostacoli per confermare il tricolore.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – Oscar Damiani ritiene che la corsa per il titolo sia già finita: «Che la classifica sia a favore dei nerazzurri è un dato di fatto. Soprattutto, secondo me, l’Inter è superiore a tutte le altre: vincerà il campionato facilmente, con molti punti di vantaggio, poi facciano gli scongiuri i tifosi interisti. Il Milan ha speso molto, adesso comincia ad avere il fiatone. Zlatan Ibrahimovic non è più giovane e ha bisogno di pause, per essere competitivo deve giocare in coppia con Olivier Giroud o farà fatica. Il Napoli mi piace, mi piace Luciano Spalletti e il suo modo di giocare. Mancano giocatori importanti ma ha sopperito bene».