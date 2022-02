Damiani: «Inter, perché non ha giocato Radu? Ci è rimasto male! Agoumé…»

Damiani torna a parlare della gestione di Radu da parte dell’Inter. L’agente sportivo, in un’intervista rilasciata per il sito del giornalista Gianluca Di Marzio, spiega la situazione del dodicesimo nerazzurro e spendere due parole anche per Agoumé

RADU DELUSO – L’agente Giuseppe “Oscar” Damiani a breve tornerà a gestire il “suo” Andrei Radu, che a quanto pare non è più molto convinto del suo ruolo da dodicesimo all’Inter: «Perché non ha giocato Radu? Nonostante in molti se lo aspettassero, noi compresi, non gli è stato dato spazio nemmeno in Coppa Italia. Questa decisione ci ha sorpresi. La prima partita, contro l’Empoli, aveva giocato per 120 minuti facendo bene. In inverno aveva richieste importanti in Europa, ma l’Inter ha voluto tenerlo. In allenamento gli dicono che è bravo, ma quando c’è da dimostrarlo non lo fanno giocare. Rispetto le scelte societarie, ognuno ha il suo lavoro, ma meritava questo palcoscenico. E il giocatore ci è rimasto male, senza nulla togliere ovviamente a Samir Handanovic o a Simone Inzaghi». Alla domanda di Luca Bendoni per il sito GianlucaDiMarzio.com, Oscar Damiani risponde quasi tuonando sulla gestione di Radu da parte dell’Inter.

AGOUMÉ SERENO – Oscar Damiani, in qualità di intermediario, continua a seguire da vicino il centrocampista francese Lucien Agoumé, ora in prestito al Brest: «Per ora l’importante è che trovi continuità: è concentrato sul presente, anche se credo che possa essere una carta valida per l’Inter che verrà. È giovanissimo ma ha già grande esperienza. Proprio oggi compie vent’anni e l’abbiamo chiamato per fargli gli auguri. È sereno, vuole continuare così». Queste le parole del noto agente sportivo.

