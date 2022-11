Damiani: «Inter-Milan di Supercoppa? Non inciderà sul Campionato»

Oscar Damiani, ex giocatore del Milan, ha parlato in un’intervista rilasciata a MilanNews.it riguardo la Supercoppa Italiana tra Inter e Milan.

TROFEO – Oscar Damiani ha le idee chiare riguardo la Supercoppa italiana: «Non credo che un’eventuale vittoria o sconfitta in Supercoppa italiana possa incidere sul rendimento in campionato. Vincere un trofeo è sempre una cosa importante e il Milan ci tiene particolarmente. Sarà una partita equilibrata ma il Milan ha tutte le carte in regola per fare bene e vincere». Così l’ex Milan sulla supercoppa in programma il 18 gennaio.