Damiani: «Inter, Marotta e Ausilio si inventano qualcosa. Agoumé attesa»

L’agente Damiani è intermediario per Agoumé e, dopo le voci della giornata di ieri (vedi articolo), conferma come potrebbe lasciare l’Inter. Intervistato da TuttoMercatoWeb, si è espresso su come Marotta e Ausilio dovranno reagire ai mancati arrivi di Bremer e Dybala.

I MOVIMENTI – Oscar Damiani valuta la settimana di mercato in casa Inter: «Paulo Dybala e Gleison Bremer interisti mancati? Si era parlato tanto di questi calciatori, se poi vanno da un’altra parte rimane un po’ di dispiacere. Ma l’Inter ha già una grande squadra, se rimane Milan Skriniar non è certo piu debole. Non hanno grandi disponibilità, ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si inventeranno qualcosa. Ionut Andrei Radu alla Cremonese? Deve avere continuità e quella di quest’anno sarà un’annata decisiva: a Cremona sarà protagonista. Lucien Agoumé? Ha delle richieste, il suo agente vuole aspettare. Magari ci sarà qualcosa in Francia, se all’Inter non c’è spazio dovrà giocare altrove».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo